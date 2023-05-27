"القوى العاملة": تطوير مكتب عمل بأشمون بمحافظة المنوفية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن افتتاح مكتب تشغيل أشمون بعد تطويره وتجديده وإعادة هيكلته، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المنظومة الرقمية التى بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار استراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس سعد عبدالحميد، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه جرى افتتاح مكتب تشغيل أشمون، وذلك بعد تجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير، في حضور لجنة من القوى العاملة والمحافظة، ومدير منطقة عمل أشمون.

وتابع أن المديرية حرصت على تطوير مكتب التشغيل بأشمون في أسرع وقت لأهميته وموقعه الجغرافى الذى يخدم العديد من المواطنين، كما حرصت على تزويد المكتب الجديد بكافة الأجهزة الذي تمت هيكلته ضمن مبادرات التطوير والتجديد إكمالاً للخطط والجهود الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات.

واختتم بأنه تم العمل على تطوير وتحديث المكتب ومتابعة سير عملية التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة، وأن هذا المكتب سيسهم في تطوير واقع الخدمات المقدمة باعتباره يقع ضمن منظومة حيوية للتيسير على المواطنين ونقلة نوعية بالنسبة للعاملين بالمنطقة.

جانب من تطوير مكتب عمل بأشمون بمحافظة المنوفية

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