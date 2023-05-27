"القوى العاملة": افتتاح أول برنامج تدريبى بمركز السلامة المهنية بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح أولى جلسات البرنامج التدريبي عن الإسعافات الأولية ودعم أساسيات الحياة، بفرع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فرع أسيوط، بمقر شركة بتروجت بحضور مشرف البرنامج علاء القوصى، انطلاقًا من الدور المنوط للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في معاونة المنشآت فى مجال السلامة.

وأوضح الكيميائى أشرف مرزوق، معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المركز أنشئ بقرار رقم 932 لسنة 1969 تحت مسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى ثم عدل بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 باسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويختص المركز بمعاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوى العاملة بما يكفل النهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

وأضاف معاون الوزير، أن المركز يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة (السويس- الإسكندرية- أسيوط)، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت بناءً على طلب المنشأة، فضلًا عن أن المركز يقوم بإجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والإكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

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