السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: روسيا تعيد تنظيم صفوفها وتقلل الهجمات على "باخموت"

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مسؤولة كبيرة في كييف اليوم السبت، إن القوات الروسية خفضت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا؛ بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وبدأت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان، إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن "النشاط العام للعمليات تراجع".

وتابعت "لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم سواء في المدينة أو على أطرافها" مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.

وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها ويحاول العدو تعزيز قدراته".

وأوضحت أن القوات الأوكرانية "تسيطر بثبات" على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب، بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على "مهام أخرى".

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ونشر قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي اليوم السبت، مقطعا مصورا قال إنه للقوات الخاصة من داخل المدينة المدمرة.

ومن المتوقع أن تشن كييف قريبا هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

ونشر جنرال أوكراني كبير مقطع فيديو اليوم السبت يظهر القوات الأوكرانية وهي تؤدي قسما وتستعد للمعركة، وكتب قائلا "حان الوقت لاستعادة ما هو لنا".

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