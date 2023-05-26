"لافروف" للمبعوث الصينى: روسيا ترى عقبات جدية أمام عملية السلام فى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، للموفد الصيني، إن روسيا ترى عقبات جدية أمام عملية السلام في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بالمبعوث الصيني الخاص لشئون أوراسيا لي هوى في موسكو، لمناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا.

وتأتي زيارة موسكو في إطار جولة الوفد الصيني الأوروبية للترويج لرؤيته للمصالحة الأوكرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، في وقت سابق، إن فكرة الجولة هي إبلاغ الدول بمقترحات الصين لتسوية سياسية في أوكرانيا والاستماع إلى آرائهم وتعليقاتهم.

ووفقًا للدبلوماسي الروسي الكبير، حيث تتوقع موسكو أن يشارك المبعوث الصيني انطباعاته عن زياراته إلى كييف وأوروبا.

كما يتضمن جدول أعمال الزيارة لقاء "لي" مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين.