السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدين هجوم دنيبرو فى أوكرانيا

هجوم دنيبرو
هجوم دنيبرو

أدانت هيئة الأمم المتحدة، هجوم الصباح الباكر، الذي استهدف منشأة طبية في مدينة دنيبرو الأوكرانية، وقالت إن شركائها الإنسانيين يقدمون المساعدة الطارئة للناجين.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله خلال إفادة صحفية "نحن، إلى جانب شركائنا في المجال الإنساني، نستمر في الوصول إلى المزيد من الأشخاص للمساعدة في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة قدمت حتى الآن المساعدات لأكثر من 5 ملايين شخص في أوكرانيا.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة الصحة العالمية، كان هناك أكثر من 870 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

 

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