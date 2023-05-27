"القوى العاملة" تنظم مبادرة "من حقك تعرف حقك و قانونك" لتمكين المرأة ببورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مبادرة "من حقك تعرف حقك وقانونك"، والتي تطلقها مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد داخل حضانة القناة النموذجية التابعة لهيئة قناة السويس ببورفؤاد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم و بناء الإنسان المصري لمواجهة التحديات، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوعية ورعاية الأيدى العاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والمساواة بين الجنسين وكذلك استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرا من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه تم تنظيم المبادرة داخل حضانة القناة النموذجية التابعة لهيئة قناة السويس ببور فؤاد، بحضور إيمان أحمد متولي مدير الحضانة وفريق العمل الرائع من سيدات مصر، مضيفا: “قامت فاتن علي صالح محمد مدير مكتب عمل بور فؤاد ذو نشاطين، وهبة محمد نجيب مفتش علاقات العمل بإلقاء المحاضرة الأولى بعنوان حقوق المرأة العاملة طبقا لقانون العمل وقانون الطفل وتناولت حقوق المرأة العاملة في حالات الحمل والوضع والرضاعة ورعاية الطفل ومواعيد وساعات العمل وفترات الراحة وضوابط التشغيل والأجر الإضافي والأعمال المحظور عمل النساء بها وقراري وزير القوى العاملة رقم 43 و 44 لسنة 2021”.

وأضاف مدير المديرية أن المحاضرة الثانية بعنوان العنف ضد المرأة وجهود الدولة في التصدي له والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتناولت التعريف بالعنف بشكل عام والتعريف بالعنف ضد المرأة القائم على أساس النوع والعنف الفردي والعنف المجتمعي ضد المرأة، وتم التطرق لأسباب ودوافع العنف الممارس ضد المرأة غلى المستوى (الجسدي والجنسي والاجتماعي والنفسي والمادي والممارسات الضارة بها وختان الإناث)، وكذلك ما يترتب على هذه الممارسات من آثار صحية وآثار نفسية واجتماعية وعبء الآثار الاقتصادية التي تتكبدها الدولة جراء ذلك، مع تناول حالات عملية من واقع المجتمع المصري للتطبيق عليها، وفي ختام المحاضرة تم التأكيد على أن المرأة هي نواة المجتمع وركيزة التنمية وهي كل المجتمع ومنها تنبع الحضارة وعليها أن تكون قوية وأن الدولة تبذل جهودا حثيثة في هذا الشأن ومنها المبادرات الرئاسية وبرامج ومحاور تمكين المرأة على المستوى الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والسياسي وتعزيز دورها في المشاركة السياسية تولي المناصب القيادية الهامة، فضلا عن أنه في نهاية الندوة وتم الاستماع إلى استفساراتهن والرد عليهن في جو مفعم بالبهجة وروح التفاعل والمشاركة من المنشأة وجميع العاملات بها.

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