ضبط عنصر إجرامي مطلوب القبض عليه في 6 جنايات بالقيوبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 6 جنايات، أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(160 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.