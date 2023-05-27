السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء" تستكمل إعادة التيار للمنشآت الحيوية والأثرية فى أبوسمبل

الكهرباء
الكهرباء

استُكملت، صباح اليوم السبت، أعمال إعادة التغذية الكهربائية لكل المنشآت الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الأثرية بمدينة أبوسمبل، التي كانت تعرضت لعاصفة شديدة، أمس الجمعة، أحدثت التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد ٦٦ كيلوفولت بالخط أبوسمبل-الإصلاح ٣، والذي يغذي مدينة أبوسمبل.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إعادة التغذية الكهربائية تمت بواسطة ١٨ ماكينة طوارئ، مع العلم بأنه جارٍ العمل على قدم وساق لإحلال برج رقم ٨٧ جهد ٦٦ كيلوفولت الذي حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة أبوسمبل، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جارٍ تجهيز البرج الجديد لتركيبه.

 ويتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الإصلاح واستقرار التغذية الكهربائية بالمدينة.

كانت قد تعرضت مدينة أبوسميل، مساء أمس الجمعة، لعاصفة شديدة احدثت التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد ٦٦ كيلوفولت بالخط أبوسمبل- الإصلاح ٣، الذي يغذي مدينة أبوسمبل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

 وتم على الفور الدفع بـ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة، وطبقا للأولويات، وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربائية لشبكات التوزيع لمدينة أبوسمبل بعد وصولها تباعا من مدينة أسوان للمنشآت الحيوية، بعد انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة والتى أدت إلى التواء أحد الأبراج لشبكة جهد ٦٦ كيلوفولت (برج رقم ٨٧)، وذلك لحين إصلاح البرج. ويستمر العمل حاليا بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية، وذلك لاستكمال التوصيل لباقى ١٨ مولد طوارئ والتغذية الكهربائية.

أبراج الدكتور أيمن حمزة الدكتور محمد شاكر ابو سمبل اعادة التيار الكهربي الطوارئ

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