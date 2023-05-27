كيف تتجول في معرض الزهور 2023 وسعر التذاكر

انطلق معرض الزهور في دورته الـ 90، صباح اليوم السبت، في حديقة المتحف الزراعي بالدقي.

ويستعد عشّاق الزهور والنباتات لمعرفة تفاصيل معرض الزهور من حيث مكانه وأنواع النباتات التي سيتم عرضها للبيع للاستماع بالأجواء الزراعية الجميلة التي يعشقها الكثير.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل معرض الزهور 2023، يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية كيف تتجول في معرض الزهور، وماذا يحوي المعرض، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كيف تتجول في معرض الزهور 2023؟

تستطيع التجول داخل معرض الزهور 2023 على الممشى المتواجد داخلة حفاظاً على الزهور من التلف أو الدهس، وأثناء تجولك تستطيع مشاهدة أجمل النباتات وشرائها والاستمتاع بها.

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد، انطلاق معرض زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا اليوم السبت بتخفيضات تصل إلى 25% لجميع المنتجات من الزهور والسلع الغذائية واللحوم.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة ، كما أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

ويستمر معرض زهور الربيع لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار “100 مليون شجرة”، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الاشجار ومنها الخشبية، الزينة والمثمرة بسعر التكلفة.

سعر تذاكر دخول معرض الزهور 2023

أعلنت وزارة الزراعة واستطلاع الأراضي أن أسعار تذاكر دخول معرض الأزهار هذا العام لن تختلف عن العام الماضي حيث تتراوح من 5 - 10 جنيهات للفرد ويعد الحدث الثقافي والاقتصادي المتميز سنوياً حيث يجمع كافة المهتمين بقطاع زراعة الأزهار ونباتات الزينة والنباتات العطرية وشركات مستحضرات التجميل.

ويقدم المعرض شتلات خضراء يستخدم في زراعة النباتات النادرة داخل المحميات الطبيعية والحقول المكشوفة وشتلات مخصصة في تقوى الخضر المحلية والهجين بجودة عالية بالإضافة إلى النباتات الحولية والمعمرة وبراعم الأزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة وأشجار الفاكهة النادرة.

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