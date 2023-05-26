الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته حول معرض الزهور 2023

معرض الزهور
معرض الزهور

ساعات قليلة وينطلق معرض الزهور 2023 في نسخته الـ90 حيث يتم افتتاحه غدا السبت بمقره الجديد في المتحف الزراعي بالدقي، ويستمر حتى شهر من بدء إطلاقه بمشاركة أكثر من 500 شركة ومزرعة وعارض، حيث يستحوذ معرض الزهور 2023 على إهتمام الكثير من المواطنين، ويشهد زيارات لأعداد كبيرة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وشراء المنتجات الزراعية والنباتات بانواعها المختلفة.

موعد انطلاق معرض الزهور 2023

و في تمام الساعة 9:00 من صباح غدا السبت يتم افتتاح معرض الزهور، بعد فترة من تأجيله حيث كان من المفترض أن ينطلق في منتصف الشهر الجاري، لكن تم تأجيله، لينطلق رسميا غداً السبت 27 من شهر مايو الجاري في المتحف الزراعي بالدقي، وليس في مقره المعتاد بحديقة الأورمان، وذلك نظراً لأعمال التطوير والصيانة التي تشهدها الحديقة خلال الفترة الراهنة.

وعن المتحف الزراعي الذي يستضيف الدورة الحالية لمعرض الزهور 2023 فهو يتكون من ثمان مباني ومكتبة ثقافية زراعية، كما أنه يضم قاعة للسينما ومساحات زراعية واسعة، وتم تجهيز المتحف يستوعب الأعداد التي تتردد على معرض الزهور 2023 خلال فترة عمله.

غدًا.. انطلاق "معرض زهور الربيع" و"خير مزارعنا لأهالينا" بالمتحف الزراعى

أسعار تذاكر معرض الزهور

ولأن معرض الزهور يقام هذا العام في المتحف الزراعي بالدقي فإن تذكرة دخول معرض الزهور تقتصر فقط على سعر تذكرة دخول المتحف، وهي تقدر بـ10 جنيهات فقط، حيث يتم استقبال الزائرين سواء للمتحف أو لمعرض الزهور 2023 من تمام الساعه 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساء بشكل يومي، ولمدة شهر كامل يستقبل فيه المعرض زواره.

ولم يقتصر معرض الزهور فقط على بيع النباتات والزهور بل إنه يضم أقسام متعددة، منها قسم بيع الأسمدة والمنتجات الزراعية وعسل النحل والطيور وكذلك أيضا بعض المشغولات اليدوية كما يضم المعرض هذا العام معرض للسلع الغذائية بعنوان معرض خير مزارعنا حتى يتيح للزوار التسوق وشراء مستلزماتهم من المنتجات الطبيعية والنباتات والأسمدة، كما يتم أيضًا إتاحة قسم لبيع بعض الطيور وأعلافهم.

ويعتبر معرض الزهور واحدا من أكبر وأقدم المعارض من هذا النوع في المنطقة العربية والتي تقيمه وزارة الزراعة للدورة 90 هذا العام.

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