غدًا.. انطلاق "معرض زهور الربيع" و"خير مزارعنا لأهالينا" بالمتحف الزراعي

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد انطلاق معرض زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا اليوم السبت بتخفيضات تصل إلى 25% لجميع المنتجات من الزهور والسلع الغذائية واللحوم.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد العارضين في معرض الزهور تجاوز الـ100 عارض وشركة والمساحة تجاوزت أيضًا 18 ألف متر مربع حتى الآن، والأجنحة تضم أصحاب المشاتل والشركات لنباتات الزينة والزهور والأشجار المثمرة من الفواكه والموالح وجميع مستلزمات اللاند سكيب والمستلزمات الزراعية، وأن الجهات المشاركة تضم جهات حكومية وشركات خاصة.

وقال عزوز في تصريحات لـ"الدستور" إنه سيتم تخصيص أماكن لانتظار السيارات في المعرض وتخصيص بوابات دخول وخروج السيارات ويشارك في المعرض الإدارة المركزية للتشجير وحديقة الأورمان ومعهد بحوث البساتين وحديقة الزهرية وقطاع الإنتاج وصندوق الموازنة الزراعية، وتم تنسيق جميع العروضات كل قسم خاص بنباتات معينة، ومن المتوقع أن يتدفق الزائرين على معرض الزهور وسيتم إقامة ندوات على هامش المعرض وتقوم إدارة العلاقات العامة بالوزارة بتوزيع مطبوعات زراعية مجانية على رواد المعرض.

وأضاف أن انطلاق معرض الزهور سيستمر لمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحت شعار “100 مليون شجرة”، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الاشجار ومنها الخشبية، الزينة والمثمرة بسعر التكلفة.

وأشار محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة والمشرف على المتحف الزراعي، إلى أن معرض زهور الربيع الذي تنظمه الوزارة هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تنظمه سنويًا وعلى مدار 90 عامًا حيث يعد حدثاً اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأوضح "عطا"، أن المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي وأيضًا منافذ بيع السلع الغذائية، وأن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرًا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين إلى أن معرض الزهور أصبح له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة، كما أن المعرض يأتي في إطار تشجيع الدولة المواطنين وتشجيع الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي.

وأضاف "عطا"، إلى أن معرض زهور الربيع إلى أهمية الاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، خاصة أن المعرض يشهد سنوياً زيادة كبيرة من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة، مشيرًا إلي أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقي اهتمامًا كبيرًا من الدولة ويتم تصديرها إلى الخارج.

ومن جانبه قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إنه سيتم إقامة معرض “خير مزارعنا لاهالينا” على هامش المعرض حيث حيث أنه معني بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأورمان.

وأضاف "صالح" ، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سوف يقام على مساحة 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.