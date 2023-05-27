"هوس الثراء السريع".. اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس “ش.م” المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجالات الزراعة بالصوب الزراعية، المطاعم، الأسمدة، المأكولات البحرية، المزارع السمكية، مقابل أرباح ربع سنوية، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح واستولى من ضحاياه على مبلغ 3 ملايين جنيه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه استغل هوس المواطنين بالثراء السريع، وقرر النصب عليهم بعدما أوهمهم بقدرته على توظيف أموالهم في مجالات الزراعة والمطاعم والأسمدة والمأكولات البحرية، مقابل حصولهم على أرباح ربع سنوية، إلا أنه جمع منهم 3 ملايين جنيه وهرب.

وأضاف المتهم أنه أعلن عن نفسه عن طريق أحد المواقع الإلكترونية بأنه يتلقى أموالا من المواطنين بدعوى استثمارها لهم في مجال الزراعة مقابل حصولهم أرباح ربع سنوية، وقام بعمل أكثر من أكونت مزيف على مواقع التواصل الإجتماعي ليتأكد لضحاياه بأنه يستثمر للكثير من الأشخاص أموالهم ويعطيهم أرباح ربع سنوية منذ سنوات.

وبالفعل وقع في شباكه العديد من المواطنين وقام باستلام مبالغ مالية وأمضى لهم على إيصالات أمانه ليضمنوا حقوقهم، وتمكن من الدفع لهم أرباح ربع سنوية لمدة مرتين حتى تمكن من جمع مبلغ 3 ملايين جنيه وهرب.

وكانت بداية الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية من بعض المواطنين بتضررهم من مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجالات الزراعة بالصوب الزراعية، المطاعم، الأسمدة، المأكولات البحرية، المزارع السمكية، مقابل أرباح متفق عليها، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.