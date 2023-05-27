الكشف على 1874 مواطنًا ضمن قافلة طبية نظمتها "الشباب والرياضة" بشمال سيناء

نظّمت الإدارة المركزية للطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وكلية الصيدلة في جامعة سيناء، قافلة طبية تحت عنوان: "صحة المصريين غالية"؛ وقّعت الكشف الطبي على 1874 مواطنا، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأعلن مدير عام الشباب والرياضة إيهاب حسن عبد الوهاب - في بيان اليوم السبت - أنه تم تحويل 15 حالة من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لإجراء العمليات الجراحية، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على تطوير وتجهيز كافة وحدات الطب الرياضي بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، إلى جانب توافر الكوادر الطبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، والتأكيد على أن مراكز الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لكل المصريين والرياضيين.