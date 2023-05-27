السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صرف الإسكندرية تستقبل زيارة معايشة من مياه الشرقية لإجراءات الصرف الصناعي

زيارة مياه الشرب
زيارة مياه الشرب بالشرقية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية زيارة معايشة عملية للإدارة العامة للصرف الصناعي وإدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية تحت مظلة إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار تعميم التجارب الناجحة وهو أحد مبادئ دعم النزاهة.

بدأت أعمال المعايشة باستعراض اجراءات العمل بقطاع الصرف الصناعي والقطاع التجاري ودور إدارة دعم النزاهة في ضمان نزاهة الإجراءات المتخذة وتوضيح لدور الرقابة علي الصرف الصناعي في الحفاظ علي البيئة.

وقال المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الصرف الصناعى، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية على منظومة الصرف الصحي ولا تتوقف خطورته في إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدي إلي تلوث البيئة المحيطة.

وأكد على أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة علي شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ علي الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين الشركات التابعة لتبادل الخبرات في مجال الصرف الصناعي يعمل علي تطوير ورفع كفاءة العاملين بإدارات الصرف الصناعى، ومعايير تقييم الأداء لعمل تلك الإدارات، ويوحد إجراءات العمل المتبعة مع المنشآت الصناعية المخالفة.

وأكد على ضرورة العمل مع كافة المنشآت الصناعية برؤية واضحة تستند على التعاون وبناء الثقة والتوعية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

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