السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عوض تاج الدين: مصر خالية تمامًا من إصابات شلل الأطفال

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية اليوم السبت، إن مصر خالية تمامًا من حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال.

وأضاف تاج الدين أنه بالرغم من عدم وجود حالات للإصابة بمرض شلل الأطفال إلا أننا ما زلنا نقوم بتطعيم الأطفال سواء المصريين أو القادمين من الخارج.

وأوضح أن التطعيم يتواجد في مكاتب الصحة أو من خلال الفرق المتنقلة التي تطرق الأبواب، وذلك بدءًا من يوم وحتى 5 سنوات بالنسبة للمصريين، بينما للقادمين من الخارج من عمر يوم وحتى 15 عامًا، داعيًا الجميع إلى الاستجابة لحملات التطعيم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

وبالنسبة لفيروس سي، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن مصر تفوقت على الكثير من الدول في علاج فيروس سي خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية والحملات الطبية للكشف المبكر على فئات مختلفة من الشعب والعلاج بالمجان.

وأوضح أن فيروس سي ليس له تطعيم حتى الآن، فالحالة تحتاج لعلاج ويؤخذ بالمجان طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم والحقن غير الآمن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت في وقت سابق بنجاح مصر في القضاء على مرض شلل الأطفال، وفيروس سي.

التوجيهات الرئاسية الدكتور محمد عوض تاج الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة العالمية العلاج بالمجان القادمين من الخارج توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حملات التطعيم شلل الاطفال شؤون الصحة والوقاية

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"القاهرة الإخبارية": الصين تُحاصر تايوان بـ10 سفن حربية و33 مقاتلة

نظر 5 طعون أقامها مرتضى منصور فى قضايا سب "الخطيب" ومحامى الأهلى اليوم

وزير الرى: الاحتياجات المائية فى مصر تقدر بضعف الموارد المتاحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)