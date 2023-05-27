السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: تنفيذ اللمسات الأخيرة لوحدات "بديل العشوائيات" بالعبور الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذي يتم تنفيذه بمدينة العبور الجدبدة، تمهيداً لتسليم المستحقين.

 ولفت الوزير، في بيان، اليوم السبت، إلى أن المشروع يضم ٩٦ عمارة، بإجمالي ٣٣٦٠ وحدة سكنية و٩٦ وحدة إدارية و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

ومن جهته؛ أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينه العبور الجديدة، استمرار أعمال الزراعة وتركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق بين العمارات والجزر الوسطى للطرق بسكن بديل العشوائيات بالحي ١٤، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ إنهاء بعض الملاحظات الأخيرة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه تم تنفيذ المشروع طبقاً لأفضل المواصفات الفنية، وبما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمنتقلين للسكن بالمدينة.  

الانتهاء من الخدمات الجارى تنفيذها بالحى الـ١٤ بمدينة العبور 

وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد علي،  أنه فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجارى تنفيذها بالحى الـ١٤ بالمدينة، موضحاً أنه جار تنفيذ مركز طبى ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ٨٠٦ عمارات بالحى الـ١٤ بمساحة ٥٧٨٠م  وبتكلفة إجمالية ١٢ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه، وذلك لخدمه قاطنى الحى ودعم المنظومة الصحية.

كما أضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من نسبة ٩٠٪؜ من أعمال تنفيذ المركز الطبي، وذلك ضمن ٤ مراكز طبية بالحى الـ١٤ جارٍ الانتهاء منها قريبا، ويتكون مبنى المركز الطبى من دور أرضى ودورين علويين ويضم ( عيادات - صيدلية - وسكن أطباء وتمريض – وغرفة أشعة - ومعمل تحاليل )، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضى فقط و .

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