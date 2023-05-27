"خلافات حول أماكن جمع القمامة".. اعترافات المتهم بقتل زميله بالمرج

أقر "أحمد .ر"، جامع قمامة متهم بقتل زميله "عبد الله .م" أمام نيابة المرج، بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعد مشاجرة نشبت بينهم حول خلافات الاستحواذ على أماكن جمع القمامة.

وأقر المتهم بأن المجني عليه كان دائم التشاجر معه لطمعه في الاستحواذ على نصيبه بالمناطق المتفق عليه في جمع القمامة، وأنه قام بالاستحواذ عنوة على 5 شوارع بالمنطقة المسؤول فيها عن جمع القمامة، وعندما لجأ لكبار المهنة بالمنطقة قاموا بسحب الشوارع التي استولى عليها منه مرة أخرى وقاموا بتغريمة مبلغ 1000 جنيه.

وأضاف المتهم: “يوم الواقعة تفاجئت بأنه ينتظرني بمدخل المنطقة المسؤل فيها عن جمع القمامة وتشاجر معي مشاجرة كبيرة فلم أتمالك نفسي إلا بعد طعنه بالسلاح الأبيض ، دفاعا عن نفسي ومحل عملي”.

وأمرت نيابة المرج حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات ، والتصريح بدفن المجني عليه بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية .

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب قتل زميله فى مشاجرة بينهما بمنطقة المرج.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب مقتولا بطعنة بسلاح أبيض، وبعلم التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وزميله، بسبب خلافات سابقة بينهما أقدم على إثرها الأخير على طعن المجنى عليه، ولاذا بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.