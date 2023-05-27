"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

حضر الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، فعاليات المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس، أيضًا كل من الدكتور إيهاب الغريب محمد عوض، رئيس قطاع الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية ورئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بالهيئة العربية للطاقة الذرية.



وافتتح المجلس التنفيذي الحادي والسبعين للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، المدير العام للهيئة، بحضور ممثلين عن اثنتى عشرة دولة عربية وتشمل مصر، الأردن، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن.

وتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة، متابعة قرارات الدورة السبعين للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية منذ الدورة السابقة للمجلس وحتى تاريخ انعقاد الدورة الحالية، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية JINR، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2024، استضافة المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، مناقشة الحساب الختامي للهيئة، تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للسنتين القادمتين، اختيار مكتب مراقبة الحسابات القانوني للسنتين القادمتين، قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 111، تنفيذ ميزانية الهيئة من أول العام وحتى نهاية شهر أبريل 2023، تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية.



واستعرض الدكتور عمرو الحاج رؤية مصر في موضوعات المجلس، كما عرض الدكتور إيهاب الغريب الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية الماضية وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن العام 2022.