السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مؤسس "لينكدإن": الذكاء الاصطناعى يلعب دورا إيجابيا فى حياة البشرية

شات جي بي تي
شات جي بي تي

قال مؤسس موقع التوظيف العالمي الشهير "لينكدإن"، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا ايجابيا في حياة البشرية وسيغير العالم إلى الأفضل، وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وأكد ريد هوفمان، أن الخوف العام من أن الذكاء الاصطناعي قد يسيطر على البشرية أو يدمرها، كما هو موثق في الاستطلاعات الأخيرة مبالغ فيه.

وأضاف “هوفمان” أنه يعتقد أن فوائد الذكاء الاصطناعي ستستمر في زيادة التكاليف، غير أن الفوائد التي يراها في الذكاء الاصطناعي كثيرة.

ويحافظ المؤسس المشارك لشركة لينكدإن والمستثمر التكنولوجي الملياردير ريد هوفمان على نظرة إيجابية حول الذكاء الاصطناعي واعتقاده بأن فوائده ستفوق التكاليف، حتى مع تعبير بعض التنفيذيين التقنيين عن مخاوفهم بشأن المخاطر.

واستثمر هوفمان وشركته ذات رأس المال الاستثماري، في العشرات من شركات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الكثير من صناعة التكنولوجيا والاستثمار مغرمًا بالتكنولوجيا منذ إصدار شات جي بي تي الشهير.

وقال إنه يعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تفيد البشرية، لافتا إلى أنه ظل متفائلًا بشأن الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة

من حانبه، أعرب الملياردير ايلون ماسك عن مخاوفه من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الأشخاص ذوي النوايا السيئة لإيذاء الناس أو قتلهم، حيث قال إن التكنولوجيا يمكن أن تكون قوية جدًا بحيث يمكنها السيطرة على البشرية بشكل فعال، وانضم إلى الآلاف الذين وقعوا خطابًا في وقت سابق من هذا العام يدعو إلى التوقف مؤقتًا على تطوير الذكاء الاصطناعي.

انتقد “هوفمان” وآخرون تورط ماسك زاعمين أن رغبة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر في إبطاء جهود الذكاء الاصطناعي هي جزء من محاولة للسماح لشركاته باللحاق بالركب، وقال أن إيلون يهتم كثيرًا جدًا بالإنسانية، لكنه يميل إلى أن يكون"رائدًا منفردًا".

وأقر “هوفمان” أن اعتماد الذكاء الاصطناعي سيخلق بعض المشكلات مثل فقدان الوظائف المحتمل والمعلومات الخاطئة.

استخدام الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التكنولوجي المعلومات الخاطئة الملياردير إيلون ماسك

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