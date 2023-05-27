السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: ترامب متفائل بدعم الجمهوريين له فى انتخابات الرئاسة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعرب الرئيس السابق دولاند ترامب، عن تفاؤله وثقته بشأن فُرصه في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 بعد إعلان منافسه الرئيسي رون ديسانتيس ترشحه رسميا للرئاسة، مستشهدا باستطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تقدم الرئيس السابق بشكل كبير على حاكم فلوريدا، وفقا لصحيفة كولورادو الأمريكية.

ونال الرئيس السابق دونالد ترامب الثقة بشأن فرصه في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 على الرغم من إعلان منافسه الرئيسي عن ترشح البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين في نادي ترامب الوطني للجولف في ستيرلينج بولاية فرجينيا، إنه يشعر بالثقة بشأن انتخابات 2024، مستشهدا باستطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تقدم الرئيس السابق بشكل كبير على الحاكم رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا.

وقال ترامب: "استطلاع فوكس كان جيدا كلهم جيدون، واستطلاعات الرأي لطيفة للغاية، لذا فهي تتمتع بالكثير من المرح".

وقال الموقع إن ترامب يزعم أن استطلاعًا غير معروف أجرته قناة فوكس نيوز  جعله يتقدم بنسبة 71% -16% على ديسانتيس، حيث أظهر الاستطلاع حصول ترامب على 53% من الأصوات، مقارنة بـ ديسانتيس بنسبة 20%، وتم إجراء الاستطلاع قبل ثلاثة أيام من إطلاق ديسانتيس حملته الرئاسية التي طال انتظارها في عام 2024.

وقال ترامب عن إطلاق حملة ديسانتيس على تويتر، والتي استضافها الرئيس التنفيذي لشركة إيلون ماسك وعانى من العديد من الثغرات والمشاكل التكنولوجية: "أعتقد أنه كان لديه بداية صعبة".

وتظهر بيانات استطلاعات الرأي  أن أعلى نسبة حصل عليها ترامب كانت 67% في نوفمبر 2022 في استطلاع أجرته هاريس، ومع ذلك منذ بداية عام 2023، انخفض إلى 62%.

ويدخل حاكم ولاية فلوريدا السباق بسلسلة من الانتصارات التشريعية في الموضوعات الساخنة المتعلقة بقضايا المثليين والإجهاض والهجرة ، بالإضافة إلى فوزه ب 20 نقطة مئوية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، ومع ذلك، سيواجه معركة أكثر صرامة في سباق الجمهوريين 2024.

استطلاعات الرأي استطلاعات التكنولوجي التكنولوجية الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب

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