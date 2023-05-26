رئيس حزب إرادة جيل: المحور الاقتصادي أولويتنا في الحوار الوطني

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للحوار الوطني في حقل إفطار الأسرة المصرية، والأحزاب في حالة حوار وحراك غير طبيعي.

وأضاف “مطر” خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رؤساء الأحزاب أصبحوا يتحدثون معا، وهناك حوار بين شباب الأحزاب، للاستعداد للحوار وتقديم ملفاتهم.

ولفت إلى أن حزب إرادة جيل، قدم محصلة جزئية لبعض المشاكل، منوهًا أن الحزب مهتم بالمحور الاقتصادي، من منطلق أن الإنسان يحتاج الآمان في المأكل والملبس والتعليم والصحة.

وأردف: "لا يمكن تتكلم مع إنسان في السياسة، وهو يحتاج لأمان في المأكل والملبس والصحة، لذلك كان المحور الاقتصادي على رأس أولوياتنا بالحوار الوطني، وجهزنا ملفات للنهوض بالصناعة والزراعة، والاهتمام بالمزارع الصغير، والمصانع المغلقة".