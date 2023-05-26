كوثر مصطفى: "إيمان محمد منير بالمواهب قادني نحو الشهرة"

قالت الكاتبة كوثر مصطفى، إن مشوارها لم يكن سهلًا منذ البداية، ولكن جرأة محمد منير ومغامرته في الإيمان بالمواهب الشابة قادها نحو الشهرة.

كتابة الشعر

وأكدت كوثر مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حفل زفافها تحول لندوة وملتقى للشعر بعد أن حضره مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء، وفي نهاية العرس تحولت القاعة إلى ساحة كبيرة لإلقاء الشعر والنصوص الأدبية.

" العالي عالي يابا"

وتابعت:" أعنية العالي عالي يابا، كتبتها لمنير وأنا في المستشفي، ولكن في البداية اعتذرت عن عدم قدرتي على الكتابة في المستشفى، ولكن محمد منير أخبرني أنه سوف ينتظرني، ولهذا تحمست كثيراً للكتابة وبالفعل كتبت الأغنية في المستشفى".

واستطردت: سبب انفصالي المتكرر هو عدم اقتناع شريك الحياة بأهمية ما أقدمه من كتابات بالرغم من أنهم كانوا يشجعونني على الكتابة قبل الزواج".