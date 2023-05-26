البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ننشر لكم رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، حيث يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع اعتماد النتائج الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية للنتائج.

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي رسمياً، أمي الخميس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وجاء ذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني

الطريقة الأولى: يستطيع الطلاب الاستعلام النتائج من خلال الاتصال بالتليفون الأرضي 09000100، أو عبر الاتصال بالتليفون المحمول 5757.

الطريقة الثانية:

البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي 2023 الترم الثاني

وفي سياق متصل، يستطيع من خلال البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي 2023 الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائي، عبر إتباع الخطوات التالية:

أولاً- الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages.

ثانياً- اختيار المرحلة التعليمية للطالب وهى «سنوات النقل» لمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

ثالثاً- من خلال خانة الصف الرابع الابتدائي يختار الطالب (الفصل الدراسي.. اختر الثانى).

رابعاً- ضرورة تحديد امتحانات العام الدراسي 2023 للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي.



خامساً- كتابة الاسم ورقم الجلوس بمكانيهما المحددين، مع مراعاة الدقة.

سادساً- إدخال رقم جلوس الطالب لاستكمال خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

وأخيراً الضغط على خانة «استعلام»، وانتظار ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسى الثانى 2023.

ألوان تقييم الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني

و يحصل الطالب نتيجة التقييم لـ نتيجة الفصل الرابع الابتدائي في الفصل الدراسى الثانى من خلال الألوان وليس الدرجات كالآتي:

اللون الأزرق: الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجة من 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر: الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وحصل على درجة من 65 لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر: الطالب بحاجة إلى بعض الدعم، وحصل على درجات من 50 لأقل من 65 درجة.

اللون الأحمر: الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة ومازال في حاجة إلى الكثير من الدعم، وحصل على درجة من 1 لأقل من 50 درجة.