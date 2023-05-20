رابط البوابة الإلكترونية| نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

زادت معدلات البحث عن رابط البوابة الالكترونية نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي أجريت خلال الفترة من يوم 6 - 10 مايو الجاري وفقا للجدول الزمني لتنظيم سير الامتحانات والذي تم إعلانه قبل انطلاقها.

رابط البوابة الالكترونية نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

يمكن معرفة كافة درجات طلاب 4 ابتدائي من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته بدقة في الخانات المخصصة لذلك وذلك عقب تفعيل الرابط رسميا.

يأتي ذلك إعمالا بالخطة الرقمية التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية وفقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بهدف توفير الوقت والجهد في ظل الثورة التكنولوجيا الحديثة التي يتمتع بها العصر الحالي.

موعد إعلان نتيجة 4 ابتدائي 2023

يتم إعلان نتائج طلاب 4 ابتدائي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 عبر المواقع الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها رسميا والانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وكافة أعمال الكنترول وذاك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الصف والفصل الدراسي للعام المراد الاستعلام عن نتيجته.

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته بدقة.

تسجيل رقم جلوس الطالب.

تدوين بيانات المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية وهو عبارة عن هرم الألوان الدالة على الدرجات.

مدلول الألوان في نتائج طلاب 4 ابتدائي

يفعل رابط البوابة الالكترونية نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 للإعلان عن درجات الطلاب من خلال هرم الألوان الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو كما يلي :-

اللون الأزرق يدل على أن الطالب فاق التوقعات في اكساب المهارات اللازمة.

اللون الأخضر يدل على أن الطالب امتلك المهارات اللازمة.

اللون الأصفر يدل على أن الطالب يحتاج لدعم للحصول على المهارات اللازمة.

اللون الأحمر يدل على أن الطالب لم يكتسب المهارات اللازمة.

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