رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 (محافظة القاهرة-الجيزة)

رابط الاستعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 محافظتى القاهرة والجيزة من المواضيع التى يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم التاني 2023 "محافظة القاهرة"

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لمحافظة القاهرة من خلال الرابط التالى باستخدام الأسم والرقم القومى للتلميذ المدون على شهادة الميلاد الخاصة به وذلك عبر الخطوات التالية :

- الدخول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/

- أختيار أيقونة الخدمات نتيجة سنوات النقل التعليم الأساسي.

- القيام بكتابة المرحلة الدارسية"الصف الرابع الابتدائي".

-كتابة الرقم القومى للطالب المدون على شهادة الميلاد الخاصة به.

- اضغط على عرض النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم التاني 2023" محافظة الجيزة"

أتاحت محافظة الجيزة طريقة واحدة للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي وذلك من خلال متابعة المدرسة التى ينتمي لها التلميذ

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023

أعلنت المديريات التعليمية بجميع المحافظات أن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023، سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات، ورصد الدرجات ومراجعتها مرة أخرى، كما أكدت على أن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائى الترم الثاني 2023 سيتم الإعلان عنها في صورة ألوان.

الألوان لتقيم نتيجة التلميذ بالصف الرابع الإبتدائي

أوضحت مديرات التعليم في جميع المحافظات إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023، سيتم الإعلان عنها بنظام الألوان وهى كالتالى :

الأزرق

تتراوح نسبة الطالب من 85% إلى 100% وتعنى أنه طالب متفوق.

الأخضر

تتراوح نسبة الطالب من 65% إلى 85%.

الأصفر

تتراوح نسبة الطالب من 50% إلى 65% وتعني أنه بحاجة إلى بعض الدعم.

الأحمر

تتراوح نسبة الطالب من 1% إلى 50% وتعني أنه لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة وبحاجة إلى الكثير من الدعم.