هل يُصبح الذكاء الصناعي بديلًا للإنسان؟.. خبير تكنولوجي يُجيب

قال الخبير التكنولوجي محمد الحارثي، إنه الكثير من التطبيقات التكنولوجية يتم الاستعانة بها في أعمال مخالفة للقوانين والأخلاقيات، وهو ما يؤكد حقيقة أن التكنولوحيا سلاح ذو حدين.

الذكاء الاصطناعي

وأكد “الحارثي”، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب تعلم كيفية استخدام التطبيقات الذكية حتى لا يتم استغلال هذا الاستخدام في تدمير المؤسسات والأوطان بل تدمير الإنسان ذاته.

وأضاف أن هناك وظائف بشرية انتهت بالفعل نتيجة التطوير التكنولوجي، ولكن لا يمكن القول بأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بديل كامل عن الإنسان، حيث يوجد بعص المهام التي تعتمد على الإبداع البشري مثل الجرافيك.

وأشار إلى، أن مهنة الإعلام أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح التوصل إلى المعلومات سريع عن طريق استخدام تطبيقات الإعلام عبر الإنترنت.

اختراق الخصوصية

وتابع:" الفيس بوك قادر على توفير الإعلانات المناسبة لكل فئة في المجتمع، ولكن الخصوصية والملكية الفكرية يتم اختراقها بسهولة، الجيل الجديد معتمد في حياته بالكامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا الاعتماد الكلي ليس صحيًا على الإطلاق، فهناك دول تستخدم الذكاء الاصطناعي في الحروب وتدمير العقول، والدليل على ذلك أن الحرب الروسية الأوكرانية قائمة على الحرب السيبرانية".