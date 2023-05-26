“مصر تستطيع” يحتفي بالفائز بجائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات

عرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، تقريراً عن مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم جامعة المنصورة والتي تفوز بجائزة الرابطة الأمريكية للجامعات لعام 2023.

وقال أحمد فايق، إن الرابطة الأمريكية للجامعيات هي إحدى أعرق المؤسسات الأمريكية الداعمة للمرأة في مجالات العلوم المختلفه منذ نشأتها في عام 1888.

وأضاف أن سناء السيد هي عضو الفريق العلمي "سلام لاب" الذي يقوده الأستاذ الدكتورهشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

وتابع:"تمنح الرابطة سنويا عدد محدود من الجوائز لدعم البحث العلمي للطالبات الدوليين في المؤسسات الأمريكية، ويشترط فيها أصالة النقاط البحثية وقدرتها علي إحداث تغيير في فهم العلوم المختلفة".