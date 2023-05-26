الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف صبحي: سياسة الاتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية تمثل إطارا للاستراتيجيات والسياسات الوطنية للرياضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، رئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية، تماشي واتٖساق الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة مع سياسة الاتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية 2023-2030.

جاء ذلك خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، والمُنعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

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وقال الدكتور أشرف صبحي: "بعد الإطلاع على سياسة الاتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية 2023-2030، والتي تم استعراض الخطوط العريضة خلال اجتماع الخبراء للجان الفنية المتخصصة، والتي تُعد بمثابة بمثابة إطار يمكن الاستعانة بها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للرياضة، أتضح أن الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، والتي تم إعدادها بعناية خلال الفترة الماضية؛ فهي متماشة مع سياسة الاتحاد الأفريقي للتنمية الرياضية".

وتحدث الوزير عن مجموعة من اللمحات السريعة حول الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، حيث يأتي الإطار الاستراتيجي لها متضمنًا الرؤية والمهمة والقيم والأبعاد الثلاثة للاستراتيجية ومحاور العمل، وتضم كافة المشروعات والبرامج والمبادرات التنفيذية خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

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واستكمل الوزير : "الرؤية هي الرياضة ممارسًا ومنافسًا.. أسلوب حياة لجميع المصريين، والمهمة هي تهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين علي ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية والعمل علي تعزيز وحوكمة ومساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

وحول قيم الاستراتيجية، أوضح الدكتور أشرف صبحي، أنها تتمثل في الشفافية والنزاهة - الاستباقية والمبادرة - التميز والريادة - والإيجابية، وأما الأبعاد الثلاثة للإستراتيجية فهي ؛ تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية في جميع الألعاب، وتحسين حوكمة قطاع الرياضة ومساهمة في دعم الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وأردف وزير الشباب والرياضة، إلي أن الإستراتيجية الوطنية للرياضة؛ تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الإقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والاحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.

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