الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اختراق أمنى لحرس المستشار الألمانى بمطار فرانكفورت

المستشار الالماني
المستشار الالماني

تعرضت الشرطة الألمانية لموقف محرج بعد أن تمكن أحد الأشخاص من التسلل إلى قافلة لكبار الشخصيات للمستشار أولاف شولتس، ثم عانقه بشدة، بينما كان يستعد لركوب طائرة في مطار فرانكفورت.

وذكرت صحيفة التابلويد بيلد، يوم الجمعة، أن حراس شولتس الشخصيين لم يدركوا خطأهم إلا في وقت لاحق، وطاردوا الرجل.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان له، إن الرجل اعتقل، وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى ولكن تم فتح تحقيق في الخرق الأمني.

وأكد مكتب “شولتس” الحادث الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عندما عاد إلى برلين بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للبنك المركزي الأوروبي.

وقال فولفانج بوشنر المتحدث باسم “شولتس” للصحفيين في برلين: "اللقاء والعناق في مطار فرانكفورت لم يخطط لهما من قبل المستشار".

وأضاف: "على هذا النحو كانت مفاجأة له، لكنها لم تكن مشكلة كبيرة في هذا الوضع بالذات.. المستشارة لم تشعر بالتهديد في أي وقت".

وقال “بوشنر” إن “شولتس” لا يزال يثق ثقة كاملة في عمل الشرطة، ومع ذلك هناك أسئلة تحيط بهذا الحادث وسيتم التحقيق فيها بعناية".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، إنه يفضل الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلفه دونالد ترامب، ويريد إعادة انتخابه لولاية ثانية في منصبه.

وردًا على سؤال لتلميذ خلال زيارة لمدرسة ابتدائية قريبة من برلين، قال شولتس: "أعتقد أن الرئيس الحالي أفضل، لذا أريد أن يُعاد انتخابه، وذلك وفقا لوكالة رويترز الإخبارية. 

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بايدن يتفوق على منافسيه الجمهوريين المحتملين، دونالد ترامب ورون ديسانتيس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. 

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، غمرت المخاوف بشأن إعادة انتخاب بايدن الخوف من ترامب في مجموعات تركيز الناخبين المتأرجحة، وقال أحد الناخبين الذين اختاروا ترامب في عام 2016 ثم بايدن في عام 2020، أنه مهما كانت الخطوة المذكورة أعلاه ، فهذا ما أشعر به تجاه ترامب".

الالمانى صحيفة المستشار عناق شولز

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