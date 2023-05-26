محافظ البنك المركزى: نهنئ كينيا باعتبارها الدولة المستضيفة لاجتماعات بنك التنمية الإفريقى 2024
هنأ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، كينيا، باعتبارها الدولة المستضيفة لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي، اليوم: "نهنئ كينيا نيابة عن مصر، لاستضافتها الاجتماعات السنوية لعام 2024، والتي من المقرر عقدها في نيروبي خلال الفترة ما بين 21 لـ31".
وأكد محافظ البنك المركزي: نحن على ثقة بأن دولة كينيا من خلال موقعها الاستراتيجي واقتصادها الديناميكي ستوفر بيئة رائعة لهذه الاجتماعات السنوية.