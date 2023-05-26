الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ البنك المركزى: نهنئ كينيا باعتبارها الدولة المستضيفة لاجتماعات بنك التنمية الإفريقى 2024

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي حسن عبدالله

هنأ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، كينيا، باعتبارها الدولة المستضيفة لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي العام المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي، اليوم: "نهنئ كينيا نيابة عن مصر، لاستضافتها الاجتماعات السنوية لعام 2024، والتي من المقرر عقدها في نيروبي خلال الفترة ما بين 21 لـ31".

وأكد محافظ البنك المركزي: نحن على ثقة بأن دولة كينيا من خلال موقعها الاستراتيجي واقتصادها الديناميكي ستوفر بيئة رائعة لهذه الاجتماعات السنوية.

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