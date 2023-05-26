الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ماريا" أول مذيعة ذكاء اصطناعي في مصر (فيديو)

ماريا
ماريا

التقى مشاهدو برنامج "العنكبوت" على شاشة قناة أزهري، مذيعة ذكاء اصطناعي شاركت في تقديم البرنامج للمرة الأولى في الإعلام المصري.

وشاركت أول مذيعة مصرية تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي "AI" في تقديم البرنامج "العنكبوت" وتدعى ماريا، لتعد نقلة نوعية في عالم الإعلام، إذ يتم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة بث تلفزيوني مبتكرة وتفاعلية.

وتعتبر هذه المذيعة الافتراضية الأولى من نوعها في مصر وتستند إلى أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها للمشاهدين، إذ تم تطويرها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

 وتتميز المذيعة الافتراضية بالقدرة على التحدث بطريقة طبيعية وتفاعلية، وتتكيف مع مختلف سيناريوهات البرنامج وتعتبر هذه التقنية الحديثة مفتاحًا لتحقيق تجربة بث مميزة ومتجددة في عالم الإعلام.

ويستعرض برنامج "العنكبوت" أهم الأحداث التكنولوجية والترندات، مع التركيز على المجالات التكنولوجية والابتكار وأهم ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي، وتقدمه المذيعة رينال عويضة.

برنامج العنكبوت مذيعة ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي أول مذيعة مصرية قناة أزهري

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