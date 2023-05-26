أمن المنافذ يضبط 2127 قضية مختلفة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

وتمكنت الجهود من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزهاـ ضبط 4 قضايا ضمن مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 3 قضايا مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»

و في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 2084 مخالفة مرورية متنوعة، و في مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية، و في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 250 حكمًا قضائيًا متنوعًا

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.