"القوى العاملة" في 7 أيام.. حسن شحاتة يلتقي وزراء عمل السعودية وسوريا والعراق والمغرب

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن نشاطها خلال الـ 7 أيام الماضية، والذي بدأ بلقاء مع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2023-2024، ثم فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة، حيث استضافت القاهرة خلال فعاليات هذا المؤتمر 369 عضوًا برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين من أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب.. كما شهد الأسبوع أيضًا اجتماعًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وعودة مستحقات عمال مصريين في الأردن.

ونرصد في التقرير التالي نشاط القوى العاملة في أسبوع.

نواب "القوى العاملة":

بدأ الأسبوع بإجتماع داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة "الوزارة".

وخلال اللقاء، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب الأعمال والعمال".

وخلال الاجتماع، وافقت "لجنة القوى العاملة" برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس "اللجنة"، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، عن السنة المالية 2023-2024.

*عمالنا في الأردن:

في بداية الأسبوع، أعلنت الوزارة أيضاً أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع المسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن - استكمالاً لما تم تحويله سابقاً - يقوم بعملية تحويل القائمة البالغ عددها 126 عاملاً مصرياً مستحقاً للضمان الاجتماعي والذين كانوا يعملون في "المؤسسة" وغادروا عمان نهائياً.

*"المؤتمر العربي" وكلمة الرئيس:

ومن يوم الإثنين حتى الخميس، ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل العربي، والذي بدأ بإلقاء "الوزير" كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، والذي بدأت فعالياته في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وعن جامعة الدول العربية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي.

وبدأ الرئيس كلمته إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن مصر تحرص دائماً على الاستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة. وأضاف الرئيس في كلمته: أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة، خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعي من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربي المشترك أولوية، لتكون نموذجًا مشرفًا لحضارة عريقة قادرةً على الاستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول المنطقة.

فوز مصر:

أعلن مؤتمر العمل العربي عن فوز مصر، ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى منظمات جامعة الدول العربية، إلى جانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأهدى فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، درع المنظمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديراً لجهوده المتميزة في خدمة قضايا العمل والعمال، وعلى الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة. كما قدمت المنظمة درعًا لكل من: الوزير المفوض محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله احمدو، رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر، والأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في جمهورية الموريتانية، وأحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة المنظمة على جهوده المخلصة لنجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، فضلاً عن تقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة ٤٨ للمؤتمر، عرفانًا وتقديرًا لجهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

تبادل خبرات مع المغرب:

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتصدير العمالة للدول الأجنبية، وتبادل الرؤى والأفكار حول استراتيجيات الدولتين المستقبلية في تطوير تلك المجالات وتقديم الخدمات للشباب من الجنسين، وكيفية تطويعها وفقًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدين.

لقاء الوفد السعودي:

كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبًا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضًا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع عبد الله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية. وأكد الوزير حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كافة المجالات، والتي تتسم بالاستمرارية، مثمنًا التعاون المشترك بين الوزارتين.

ومن جانبه، أعرب المسئول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء موضحًا أن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة تشكل أعلى نسبة في السوق العمل السعودي، مثمنًا التعاون مع وزارة القوى العاملة، ومشيدًا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن.

تعاون مع سورية

وفيما يتعلق بالتعاون مع سوريا، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على عمق العلاقات المصرية السورية في كافة المجالات، مهنئًا سوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، ومنوهًا إلى أن "الوزارة" على استعداد للاستمرار في تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع نظيرتها السورية، خاصة في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة بنظيره السوري لؤي المنجد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بحضور السيد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، وذلك على هامش فعاليات الدورة 49 من مؤتمر العمل العربي.

وبحسب بيان صحفي، بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب المهني بين سوريا ومصر، والاستفادة من التجربة المصرية التي تنتهجها الدولة في تقديم برامج تدريبية للشباب المصري، وفق أحدث الأساليب التدريبية، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في تمويل تلك البرامج وتحديث البنية التحتية الخاصة بمراكز التدريب المهني وتزويدها بالأدوات والمعدات الحديثة التي تتواكب مع المتغيرات العالمية على المهن التي يحتاجها أسواق العمل، تنسيقًا مع القطاع الخاص.

"المعاشات التقاعدية" في العراق:

خلال المؤتمر العربي، استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة لقاءاته مع مسؤولين عراقيين. وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، التقى الوزير شحاتة على مدار يومين على التوالي مع نظيره العراقي أحمد الأسدي، وزير العمل في العراق، لوضع حل جذري لمستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق، والذي يُعرف باسم "المعاشات التقاعدية"، التي يستحقها العمال المصريون الذين تقاعدوا أو ورثوها بعد تأدية عملهم في العراق.

وفي ختام المؤتمر، شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة في فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، حيث جاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل، وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

وشهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية.

ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك.

صندوق الطوارئ:

ومع نهاية الأسبوع، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى 31 مارس 2022، بلغ 2 مليار و188 مليونًا و800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422,743 عاملاً يعملون في 3,969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى الآن بصرف 10 ملايين و548 ألف جنيه إعانات استفاد منها 4,347 عاملاً يعملون في 3 منشآت.

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