طالب يمزق وجه زميله بـ"كتر" فى القليوبية

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعدي طالب على زميله، وتمزيق وجهه بواسطة "كتر"، حيث تبين وقوع مشاجرة بين طالبين عقب أداء الامتحانات بشبرا الخيمة وقيام أحدهما بطعن الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وألقى القبض على الثاني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من طالب "مصاب بجرح قطعي بالأذن" بتضرره من زميله لتعديه عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "كتر".

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، ودلت التحريات على حدوث مشادة بين المصاب والمتهم، عقب انتهاء الامتحانات والخروج من المدرسة بسبب تطور المزاح بينهما إلى «جد»، مما تسبب في إصابته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.