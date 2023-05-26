محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لقطاع رصف الطرق والمحاور

تابع محافظ المنوفية، خطة رصف وتطوير الطرق، حيث تلقى تقريرًا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء طارق أبو حطب، أنه جارٍ أعمال فرد طبقة السن بطريق (16) مزلقان (العراقية – عمروس) بطول 23 كم كونه طريق حيوي ومهم يربط مركزي الشهداء وتلا، بالإضافة إلى استمرار الرصف بطريق المشتل أحد قطاعات طريق (٧٣٢) من كوبري الحلفاية (المشتل - الموقف الجديد - ساحل الجوابر- دراجيل) بإجمالي ١٥ كم وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف بشارع داير الناحية والأرقم والمحكمة ومنطقة السنترال وشارع البنك الأهلي بزاوية البقلى وقرية كفر الجلابطة، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك بشارعى المدارس والاسطبل وفرن الأهرام.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وحيد صلاح استمرار أعمال التطوير بطريق البطحة البحرية، واستمرار أعمال قطع الفرمة بشارع الجندي وفرد طبقة السن بشارع القارح تمهيدًا لأعمال الرصف، وذلك ضمن (14) شارع مستهدف رصفه بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتم التنبيه على بتكثيف الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.

وفي مركز وبركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الرصف بالشوارع المستهدف رصفهم بالخطة الاستثمارية بواقع (7) شوارع بنطاق المدينة، حيث جارى أعمال توسعة شارع الجيش ونقل أعمدة الإنارة بالشارع وضبط المناسيب بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل وفرد طبقة السن بشارع الثورة للبدء في أعمال الرصف.

كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال فرد طبقة الأسفلتية النهائية بشارع بنها وقطع الفرمة بشارع المتنبي وبرج حجازى، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و600 ألف جنيه) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

فى نطاق حي شرق شبين الكوم ، تابعت رئيسة الحى قطع الفرمة بشارع نوران والمتفرع من ميت خاقان ونور الصالحين وفرد طبقة السن بشارع لبيب الزناتى تمهيدا لأعمال الرصف ، فضلا عن استمرار أعمال التطوير بمحور ترعة المعهد بالطريق الرابط بين مصطفى كامل البحري و طريق ميت خاقان، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.

ويتم ذلك في ضوء الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال الرصف بقطاع الطرق والمحاور المرورية لتسريع معدلات الآداء ومنظومة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.