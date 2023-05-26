صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسى بإزالة المعوقات أمام المستثمرين

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كل الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، مؤكدًا أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.

وقالت الصحيفة تحت عنوان: "السيسي للحكومة: إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين"، إن ذلك جاء في مداخلة للرئيس السيسي، أمس، خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال: «إنه إذا كانت التكلفة اللازمة لما تم في المرحلة الأولى بالإضافة للثلاث مراحل المتبقية لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار- وهو مبلغ ليس بقليل لكن سنستعيده خلال 3 أو 4 سنوات- وعلينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع في الاستيراد بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير» وإذا اكتفينا نقول دائمًا، من أين لنا العملة الصعبة اللازمة للاستثمار.. فإننا لا نتقدم إلى الأمام وبالتالي فعلينا المضي قدمًا في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القوى العاملة».

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضًا متاحة للاستثمار في البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد فرصة استثمار جيدة داخل مصر.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد الحرص على إزالة أي معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية أو أي مؤسسة أخرى، مشددًا على ضرورة دراسة كل المخططات الخاصة بإنتاج الكوارتز التي تضمن إمكانية إنتاج المواد المستخدمة داخل مصر بدلًا من استيرادها من الخارج.