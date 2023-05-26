الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب سقف الدين.. رئيس "الدوما" يطالب الدول المعتمدة على الدولار بالبحث عن بديل

رئيس الدوما الروسي
رئيس الدوما الروسي

كشف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مجبر على رفع سقف الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية مثل أسلافه، مشيرا إلي أن واشنطن على وشك التخلف عن السداد.

وأضاف  رئيس مجلس الدوما الروسي في منشور له علي صفحته بتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، أن رؤساء الولايات المتحدة اتخذوا مثل هذا القرار أكثر من 100 مرة، منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد "فولودين" على أن الولايات المتحدة، تعيش على حساب الدول الأخرى، وتتقلص قدرة واشنطن مع الزمن على خدمة الديون بنفسها وبشكل مستقل، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

 ودعا رئيس الدوما الروسي الدول التي تعتمد على الدولار بأن تبحث عن بديل له بالفعل اليوم، وبالتالي ستقوم بتقليل مستوى المخاطر الذي يحيق بمواطنيها.

- مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأمريكية قد تصل 1.5 تريليون دولار

وتابع فولودين، إنه في عام 2023 قد تصل قيمة مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأمريكية إلى 1.5 تريليون دولار أي ما يعادل من ثلث جميع إيرادات الميزانية الأمريكية، وهذا يحمل في طياته المزيد والمزيد من المخاطر، لذلك تتحول العديد من الدول إلى التسويات بالعملات الوطنية، قائلا "الدولار بات عملة سامة فعلا".

وأوضح رئيس الدوما الروسي أن التاريخ يبين بشكل واضح أن كل الأهرامات المالية، كما تنتهي عاجلا أم آجلا بالفشل والانهيار.

ولفت "فولودين" إلي أن الوضع مختلف ومتميز بعض الشيء في هذه الحالة، مؤكدا أن الدين القومي للولايات المتحدة هو هرم احتيال مالي عالمي، بنته واشنطن لخداع شعوب ودول أخرى.

 

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