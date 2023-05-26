بعد تعيينها عضوا بهيئة مستشاري رئيس برلمان عموم إفريقيا.. من هي راندا مصطفى وكيل اتصالات الشيوخ؟

عينت أمس الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضوا في هيئة مستشاري رئيس برلمان عموم أفريقيا، تعزيزا للريادة المصرية على المستوى الإفريقي وتقديرا لجهودها المتميزة وخبراتها في مجالات المرأة وذوي الهمم على مستوى القارة.

وتشمل مسيرتها المهنية العديد من الجوائز والشهادات، كما أنها نائب رئيس تجمع النساء وعضو لجنة ذوي الهمم ببرلمان عموم إفريقيا.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتورة راندا مصطفى وتشمل الجوائز والشهادات التي حصدتها خلال مسيرتها المهنية، وإليكم التفاصيل:

مناصب تولتها الدكتورة راندا مصطفى

تولت عدة مناصب في كلية الطب في “جامعة بنها”:

وكيلة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين 2019 و2020.

ورئيسة قسم الفسيولوجيا بين 2018 و2019.

أستاذة مشاركة في علم وظائف الأعضاء بين 1997 و2004.

وأستاذة مساعدة في التخصص ذاته بين 1992 و1997.

ومدرسة مساعدة في علم وظائف الأعضاء بين 1989 و1992.

ومعيدة في قسم الفسيولوجيا بين 1986 و1989.

نائبة رئيس “جامعة بنها” لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 2020.

وأستاذة علم وظائف الأعضاء في كلية الطب في الجامعة ذاتها منذ 2004.

مستشارة العلاقات الدولية في “جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

جوائز حصدتها خلال مسيرتها المهنية

نالت عدة جوائز من ضمنهم:

"جائزة التميز في البحث العلمي” عام 2010 من جامعة الشارقة.

”جائزة تبسيط العلوم الطبية” عام 2004 من وزارة الثقافة.

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