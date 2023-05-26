الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 307 مواطنين خلال قافلة طبية لجامعة الإسكندرية بمجمع النيابات بسموحة

القافلة الطبية بجامعة
القافلة الطبية بجامعة الإسكندرية

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية شاملة لمجمع النيابات بسموحة، تحت رعاية عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، للقيام بالكشف علي الإداريين العاملين بالمجمع.

وأكد  رئيس جامعة الإسكندرية، أن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري في التخصصات الطبية المختلفة لتوقيع الكشف على الإداريين العاملين بمجمع نيابات سموحة، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على أداء دورها الريادي فى تقديم خدمات طبية للمجتمع المدني ونشر الرعاية الصحية بين كافة  المواطنين، وضمت القافلة التخصصات الطبية التالية، ( الباطنة – العظام – الجلدية –العيون).

وأشارت الدكتورة وفاء السحلي، عضو القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية ورائدة أسرة "طبيب من أجلك"، أن القافلة  وقعت الكشف الطبي على 307 حالات تضمنت 61 حالة باطنة، و 66 حالة عيون، 50 حالة جلدية، 50 حالة عظام، و 80حالة مسح للضغط والسكر، كما تم توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي.

وكان قد أكد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء انعقاد الامتحانات ضمن استعداد الجامعة للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة. 

قطاع خدمة المجتمع جامعة الإسكندرية التخصصات الطبية مجمع نيابات سموحة الكشف الطبى

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