"الدستور" ترصد حالات التعدي الجنسي من الآباء على أطفالهم

شهدت الـ5 سنوات الماضية جرائم بشعة كان أبرزها اعتداء الآباء الجنسي على أبناءهم، وآخرها ما حدث في المقطم، وترصد “الدستور” أبشع جرائم اعتداء الآباء جنسيا على أبنائهم خلال السنوات الأخيرة.

سيدة تتهم زوجها بالاعتداء جنسيا على طفلتيه بالمقطم

بدأت نيابة المقطم أمس الخميس، التحقيق مع الأب المتهم بالاعتداء على طفلتيه جنسيًا، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلتين؛ لبيان مدى تعرضهما لاعتداء من عدمه، واستدعت الضحيتين لسماع أقوالهما.

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من إحدى السيدات، مفاده قيام زوجها بالتعدي جنسيّا على طفلتيه اللتين تتراوح أعمارهما بين 13 سنة و10 سنوات.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

سيدة تتهم شقيقها بالتعدي جنسيا على نجلته بالمرج

وفي شهر يناير ٢٠٢٢ تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة تتهم شقيقها بالاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة التي لم يتعد عمرها الـ14 عامًا، على الفور كلف المأمور رئيس مباحث قسم المرج بالفحص والتحري، عن الواقعة وتبين صحتها، وتم القبض على الأب.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة، التي أصدرت قرارها بحبسه.

سائق يغتصب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

وفي شهر مارس ٢٠٢١ أمرت نيابة أبو النمرس، بحبس سائق في جريمة اغتصاب أطفاله الثلاثة، كما قررت حبس شقيقة الأطفال وزوجها لمشاركتهما في جريمة الاعتداء الجنسي وهتك العرض والتعذيب.

وكشفت التحقيقات عن أن والدة الأطفال متوفية منذ عام 2017، وكانوا يقيمون رفقة والدهم، وتبين مساعدة شقيقة الأطفال لأمهم وزوجها في ارتكاب الجريمة وقيامهما بهتك عرض الأطفال الثلاثة.

كما أضافت التحقيقات أن والد الأطفال الثلاثة يدعى "ممدوح. ع. م"، ويعمل سائقا، كان دائم التعدي عليهم بالضرب المبرح والتعذيب، حيث شاهده صديقه ويدعى "عمر. م. ح"، وهو دائم التعدي عليهم بالضرب والتعذيب فأقنعه بإقامة الأطفال رفقته بمدينة حلوان.

وعندما توجه الأطفال الثلاثة "عبد الفتاح 8 سنوات- ذكرى 6 سنوات- عبد الله 5 سنوات" رفقة صديق والدهم إلى مدينة حلوان للمكوث رفقته لم يجدوا الراحة لديه، بل وجدوا التعذيب والضرب المبرح من صديق والدهم، وعندما رفض الأطفال المكوث لديه والعودة إلى منزلهم، قرر صديق الأب إيداعهم إحدى دور الرعاية.

وواصلت التحقيقات أنه لدى نقل الأطفال إلى دار الرعاية وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وجود آثار اعتداء جنسي وتعذيب بالأطفال، وعلى إثر ذلك تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنيابة العامة.

وورد بلاغ للنيابة العامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، مفاده قيام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله الثلاثة، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.



بائع تمر يعتدي جنسيا علي طفلته بالتبين

وشهد شهر فبراير ٢٠٢٠ تعدى أب جنسيًا على نجلته الصغيرة، 6 سنوات، داخل منزلهما بحي التبين، وذلك أثناء غياب والدتها عن المنزل.

كانت بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من ربة منزل، يفيد اكتشافها عقب عودتها إلى المنزل بطفلتها "فاطمة" 6 سنوات منهارة وفي حالة إعياء شديدة.

بسؤالها عن الأسباب قررت بقيام والدها "بائع تمر" بالاعتداء الجنسي عليها، فيما أقرت الأم أمام رجال المباحث بتعاطي زوجها عقاقير هلوسة، وأنها وجدته تحت تأثيرها أثناء اكتشاف الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط الأب المتهم وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

سيده تتهم والدها بالتعدي جنسيا علي شقيقتها بالغربية

و في شهر فبراير ٢٠١٩ تقدمت ربة منزل مقيمة بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ببلاغ تتهم فيه والدها بالتعدي جنسيا على شقيقتها.

وقد تلقى مدير أمن الغربية؛ إخطارا من رئيس مباحث مركز السنطة يفيد بتقديم “ع م ” ربة منزل ومقيمة في المنشية الجديدة تتهم فيه والدها "م ص" بالتعدي جنسيا على شقيقتها "ك" البالغة من العمر 25 عاما.

وتحرير محضر رقم 619 و تم عرض المتهم على النيابة للتحقيق بالواقعة.