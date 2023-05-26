مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث أبوسلطان بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في تصادم سيارتين في أبوسلطان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى حميات التل الكبير، فيما نقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارتين بوصلة أبوسلطان في مدينة فايد على طريق الإسماعيلية السويس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف،

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين هما حمدي ابو زيد احمد 44 سنه ومقيم في المحله الكبرى ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بالعمود الفقري،محمد سليم محمد 25 سنه ومقيم في الحسينية بمحافظة الشرقية ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه كسر بالعمود الفقري، فيما تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما توفي رمضان محمد محمود الزيات 49 سنة ومقيم في الغربيه وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى حميات التل الكبير.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.