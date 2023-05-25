الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام إسماعيل يكشف أسباب نجاح العرض المسرحي "طيب وأمير"

هشام إسماعيل
هشام إسماعيل

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه لم يكن يتوقع يومًا أن يعيد تقديم فيلم "سلامة في خير"، للفنان نجيب الريحاني، في العرض المسرحي "طيب وأمير"، خاصة أنه من عشاقه. 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن المسرحية تم عمل معالجة شاملة لها ولم تعد شبيهة بالفيلم، مشيرًا إلى أنه يقدم دور الموظف البسيط المتورط ومن هنا جاءت المعالجة العصرية.

وأشار إلى أن العمل توفرت فيه كل عوامل النجاح من خالد جلال، رئيس البيت الفني للمسرح، ومخرج المسرحية وفريق العمل، مشيرًا إلى أن المسرحية عرضت على مسرح ميامي بعد تطويره، وافتتاحه من قبل وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وكشف مخرج المسرحي محمد جبر، أن هشام إسماعيل هو أكثر نجوم المسرحية في عدم الالتزام بالوقت، ورد هشام بأنه من مواليد مكة ويعاني من مشكلة في الوقت، ولكنه يكون منضبطًا في التوقيت الصيفي.

وتابع أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تمرد على أدوار الكوميديا وقدم أدوارًا جادة ومنها شخصية المحامي في مسلسل “جميلة”، وهذا ما كان يتمناه منذ بدايته.

هشام اسماعيل طيب وأمير عوامل نجاح العمل محمد جبر أدوار الكوميديا

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