الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: الدولة اهتمت مؤخرًا بمشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

الباحث المصري الشاب
الباحث المصري الشاب مصطفى عبدالسميع صادق أبن محافظة قنا

قال الباحث المصري الشاب مصطفى عبدالسميع صادق ابن محافظة قنا، والباحث بكلية الطب جامعة فري بورج بسويسرا، والباحث بالمركز المرجعي الوطني السويسري للمقاومة البيكترية الناشئة ضد المضادات الحيوية، إنه حصل على الماجستير من جامعة جنوب الوادي ثم استكمل دراسته في هيروشيما باليابان، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في سويسرا في خلال عامين، لافتا إلى أن رسالته البحثية صنفت هذا العام كأفضل رسالة دكتوراه في الجامعة السويسرية لعام 2022.

المضادات الحيوية

وأكد الدكتور مصطفى عبد السميع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية يؤدي إلى هدر المضادات الحيوية الموجودة، وهذه المعلومة عامة وتنطبق على الإنسان والحيوان معاً.

الفهم الصحيح للبكتيريا

وأضاف أن الفهم الصحيح للبكتيريا هو السبب الأول وراء اختيار مضاد حيوي معين عن غيره، فكل مضاد حيوي مختص بمهاجمة نوع معين من البكتيريا.

وتابع:" هناك فاصل ما بين البحث العلمي والحياة الاجتماعية في مصر، وهذا عكس ما يوجد في الخارج، حيث يكون هناك ربط مباشر بين البحث العلمي والحياة الاجتماعية، مثل أنه يوجد أبحاث علمية منذ أكثر من 30 عاما في أوروبا تتحدث عن احتمالية نقص مصادر الطاقة في أوروبا والسرعة في إيجاد الحلول".

واستطرد:" يوجد مراكز في الخارج خاصة بدراسة البكتريا بشكل دقيق لتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب له، ومصر بدأت تهتم بمشكلة مقاومة البكتريا للمضادت الحيوية الفترة الأخيرة".

باحث مصري المضادات الحيوية المراكز البحثية مصطفى عبد السميع البكتريا الحيوية اي تي سي مصر جديدة

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