منها ضعف الذاكرة.. أعراض قصور الغدة الدرقية وأهمية النظام الغذائي للعلاج

يبحث الكثير من الأشخاص عن أبرز وأهم النصائح الطبية لتجنب الإصابة بأمراض الغدد خاصة قصور الغدة الدرقية، ويهتم الكثيرون بمعرفة الأكلات التي يجب تناولها للتغذية الصحية بسبب الإصابة بمرض قصور أو خمول الغدة الدرقية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز النصائح الطبية الخاصة بالوقاية والتعامل مع أمراض الغدة الدرقية.

كشفت الدكتورة إلهام إسلام، اخصائي الغدد الصماء والسكر، ومتخصص في علاج قصر القامة، عن الأعراض التي تؤكد أن الشخص مُصاب بقصور في الغدة الدرقية ولديه عدة مشكلات بها.

- أبرز أعراض الإصابة بمشاكل أو قصور الغدة الدرقية

وأوضحت أخصائي الغدد الصماء والسكر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ، "الشعور بالتعب والإجهاد طوّال الوقت، بجانب زيادة الحساسية تجاه البرودة، وجفاف الجلد، بالإضافة إلى زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، ضعف العضلات، غزارة النزيف أكثر من المعتاد في دورات الحيض أو عدم انتظامها، ومشكلات الذاكرة".

وعن أسباب حدوث الإصابة بالغدة الدرقية، قالت دكتورة إلهام إسلام،" يولد بعض الأطفال بغدة درقية لا تعمل بصورة صحيحة، وذلك بالسبب وراثي من اضطرابات الغدة الدرقية، كما يمكن أن يكون هناك اضطراب الغدة النخامية، وهذا يؤثر على الغدة الدرقية " TSH"، كما تصاب بعض السيدات بقصور الدرقية أثناء الحمل أو بعده، وكل هذا بالمتابعة مع الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتناول جرعة العلاج المطلوبة".

- أغذية هامة لمرضي الغدة الدرقية

وأشارت دكتور إلهام إسلام، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي والحرص على تناول الخضروات والفاكهة بشكل مستمر بما في ذلك التوت والموز والبرتقال والطماطم، والاهتمام بتناول الكبدة، بجانب الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، لأنها تعزز من تقوية المناعة، وتساعد في تقليل الأعراض الخاصة بمرض الغدة الدرقية.

ولفتت إلى أنه يجب الاهتمام بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ومن ضمنها التونة والسلمون والجمبري، ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب.