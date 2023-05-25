الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني انحاز للمصريين فى 30 يونيو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى الشعب المصري، قائلاً: "لا تنسى تاريخك، ولا تنسى كيف واجهت، ولا تنسى لماذا خرجت في الثلاثين من يونيه، ولا تنسى أن هناك قائدًا وطنيًا، وأن هناك جيشًا عظيمًا، وأن هناك شرطة عظيمة انحازت لك في 3 يوليو". 

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد: "أوعى تنسى ده، لأنك لو نسيت ده يبقى بتنسى حاجات كتيرة جدًا".

وتابع الإعلامي مصطفى بكري: "ما أسهل أن تقف وتعطي شعارات غاية في الروعة، وتكون عند الشارع رمز مهم جدًا، لكنك عندما تقرأ الواقع قراءة صحيحة، ستتوقف وتنصف وتدلي برأيك، قل بأنه يوجد أخطاء، لكن يجب ألا تتجاهل ما حدث، إنت كنت عايش على مساحة 7% من أرض مصر، واليوم رفعتها إلى 15% ، كان عندنا 20 مليون مصاب بفيروس سي، واليوم استطعنا أن نعالج في العديد من المناطق .. لا أريد أن أعدد ما حدث لأنك تعرفه وأنا أعرفه، لكن هناك من يتجاهله عن عمد".

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