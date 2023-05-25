الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشحات عزازى: الصلاة على النبى أصل دينى ولا تصح الفروض إلا بها

الشحات عزازي
الشحات عزازي

قال الداعية الإسلامي الشيخ الشحات عزازي، إن الصلاة على النبي أصل ديني، ولا تصح الصلاة المفروضة حتى تصلي على النبي عليه السلام.

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc": إذا ذكر النبي فلا بد أن تصلي عليه، مستدلًا بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً"، مؤكدًا أن أي معترض فإنه يخرج نفسه من خطاب الله للذين آمنوا.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وأشار إلى أن النبي عليه السلام قال: "إنَّ من أفضل أيامكم يومَ الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ"، فقالوا: يا رسول الله، وكيف تُعرض صلاتُنا عليك، وقد أَرِمْتَ؟ أي "بَلِيتَ"، قال: ((إنَّ الله تبارك وتعالى حرَّم على الأرض أجسادَ الأنبياء صلَّى الله عليهم)، مؤكدًا أن الصلاة على النبي في غير يوم الجمعة الملائكة تبلغه بها، أما يوم الجمعة فكل صلاة تصل للرسول يجيب عليها. 

الشحات عزازي الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي الصلاة المفروضة أصل ديني

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