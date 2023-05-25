"نهشت الكلاب جسده".. كواليس العثور على جثة "ممزقة" لرضيع بـ 15 مايو

تباشر نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على أشلاء جثة رضيع بدائرة القسم.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجئوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءًا من جسده ، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

البداية مع تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وجار تفريغ الكاميرات الموجودة في محل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.