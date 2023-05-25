"الزراعة": مزيد من الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ خلال الفترة المقبلة

قالت وزارة الزراعة إن مزيدا من الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ يخفض أسعار الأعلاف لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين وزيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الأيام المقبلة سوف يتم الإفراج عن الأعلاف وخاماتها والتي سوف تعمل بشكل كبير في أحداث انفراجة في السوق بالنسبة للأعلاف أو خامات الأعلاف التي تعتبر المدخل الرئيسي على صناعة الأعلاف وهي إحدى أهم المستلزمات اللازمة في التوسع فى مصادر البروتين الحيوانى ومنتجاتها.

وأضاف القرش: “نحن لدينا جهود كبيرة لزيادة القدرة الإنتاجية لزيادة البروتين من أصل حيواني وتوفيره البروتين مما يشجع المربون على زيادة البروتين بشكل كبيري بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وحجم المعروض وبالتالي يكون هناك فرص أكبر في انخفاض الأسعار وإحداث نقلة نوعية في توفير البروتين”.

وأشار الدكتور علاء الشبراوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف تجعل المربين وخاصة الصغار يذهبون إلى استخدام القمح والأرز والذرة في علف الحيوانات كاعلاف نظرا لانخفاض أسعار هذه المحاصيل مقارنة بأسعار الأعلاف إلى جانب احتفاظ المزارعين بجزء كبير من انتاجهم بالمنزل، لافتا إلى أن الجزء المخزن لدى المزارعين يمكن أن تقوم الدولة بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة لتجنب استخدام القمح كأعلاف.

وأوضح عبدالهادي الكلاف عضو الجمعية العامة للخضر والفاكهة أنه لابد من إعادة النظر مرة أخرى فى أسعار القمح لأن معظم المزارعين لم يقوموا بتوريد محصولهم بالكامل ويقوم بتخزين باقي المحصول في منازلهم نظرا لارتفاع أسعار النخالة التى أصبحت أعلى من سعر القمح وبالتالى فإنهم يقومون بخلط القمح والذرة لتقديمه علف لمواشيهم.

وأضاف القلاف أن هذه مشكلة كبيرة وخاصة وأن الأسعار عالية جدا بالإضافة إلى انهيار الجنيه مقابل الدولار الذي أدى إلى إحداث فجوة كبيرة في أسعار الأعلاف وبالتالي لا بد من العمل على توفير الأعلاف وخفض سعرها حتى لا يلجأ المزارع إلى استخدام محاصيله المهمة وتقديمها كالعلف للحيوانات التي أصبحت شريكا للإنسان في غذائه التي تخرج من الأرض.