الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأقوى منذ عقود.. أصغر الجزر الأمريكية تنعزل عن العالم بسبب الإعصار

إعصار ماوار
إعصار ماوار

يتعامل سكان جزيرة غوام الأمريكية الواقعة غرب المحيط الهادي مع الأضرار الكبرى الناجمة عن إعصار ماوار القوي والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بعد أن اجتاح الإقليم الأمريكي الصغير رياح بقوة الأعاصير والأمطار الغزيرة، لتعزل الجزيرة الصغيرة عن العالم.

تحذيرات قوية للسكان

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن مركز الإعصار ماوار مرت شمال الجزيرة ليلة أمس الأربعاء، بينما كانت الرياح الشديدة تضرب الجزيرة بقوة، لتسقط الأمطار الغزيرة، ما دفع حاكمها إلى حث السكان على الاحتماء في منازلهم حتى يتم إعلان الظروف آمنة.

وقال مركز التحذير المشترك من الأعاصير إن العاصفة - وهي الأقوى من حيث التأثير على الجزيرة منذ عقود - كانت تجتاح الجزيرة في وقت مبكر من يوم الخميس مع رياح قصوى بلغت 140 ميلاً في الساعة وعواصف تصل إلى 165 ميلاً في الساعة، وهو ما يعادل إعصاراً من الفئة 4 في المحيط الأطلسي.

وتابعت الشبكة، أنه مع استمرار العاصفة في الابتعاد عن غوام، زادت قوتها إلى ما يعادل إعصارًا من الفئة 5 في المحيط الأطلسي، مع رياح بلغت سرعتها 165 ميلاً في الساعة وعواصف تصل إلى 200 ميل في الساعة. وقال مركز الإنذار إنه ليس من المتوقع أن يهدد الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن ماوار هي خامس عاصفة تصل إلى هذه الشدة خلال العام ، وفقًا لباحث الإعصار جيف ماسترز، تتطور خمس عواصف من الفئة 5 فقط كل عام في المتوسط، ما يعني أن عام 2023 شهد بالفعل ما يعادل عام من هذه العواصف القوية - مع استمرار ظهور جميع مواسم الأعاصير في المحيطين الأطلسي والهادي تقريبًا.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس ، قال الحاكم لو ليون جويريرو إن الرياح تباطأت بشكل ملحوظ وبدا أن الطرق سالكة، لكنه قال إنه يجب على السكان البقاء في منازلهم.

وتابع: "لقد تجاوزنا هذه العاصفة، لقد مر الأسوأ، لكننا سنستمر في مواجهة رياح العاصفة الاستوائية التي تصل سرعتها إلى 40 إلى 50 ميلًا في الساعة، لذا أطلب من الجميع مرة أخرى البقاء في المنزل من أجل حمايتك وسلامتك".

إعصار ماوار امريكية المحيط الهادي غوام جزيرة

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