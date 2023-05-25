برلماني: افتتاح مجمع "الكوارتز" يضع مصر على الخريطة الصناعية الدولية

ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

وقال الكحيلين في بيان له اليوم الخميس، إن مصر تمتلك أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم فى مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز، ما يجعلها دائماً على الخريطة الصناعية في الإنتاج والتصدير.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، اليوم فرصة كبيرة جدا للمستثمرين في الداخل والخارج، وفرصة أيضا للقطاع الخاص، لأن الكوارتز يدخل في صناعة المجوهرات والزجاج والساعات وأسطح المطابخ والسيراميك والإلكترونيات.

وأشاد الكحيلي بمجهودات الدولة لتنفيذ استثمارات طموحة من أجل زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة هو أول مصنع من نوعه قادر على التصدير، وتتجاوز استثماراته 80 مليون يورو.

واختتم الكحيلي بيانه مشيداً بحجم المتبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، وحجم الاستثمار الصافي الإيطالى بمصر والذي يبلغ 6 مليارات يورو تقريبا، وناشد جميع المستثمرين باستغلال الفرص المصرية، في كل المجالات الاستثمارية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمتلك مصر أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مادة الكوارتز تدخل في العديد من الصناعات العالمية، مثل الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على توطين هذه الصناعة في مصر كون ذلك من ضمن الأهداف التي كلفت بها الشركة المصرية للتعدين، كأحد المشروعات التنموية والقومية الكبرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، ومنها خام الكوارتز، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز، والذي يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.